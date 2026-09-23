jueves, septiembre 24, 2026
Locales

Juez Morán: “Menos del 3% de los delitos son cometidos por jóvenes”

De La Bahía Noticias

El juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca, Pedro Roberto Morán, habló en De La Bahía sobre la baja a la edad de punibilidad.

En ese sentido, destacó que, según las estadísticas de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, “menos del 3% de los delitos” registrados en el Departamento Judicial de Bahía Blanca “son cometidos por jóvenes”.

“Del 2024 al 2025 bajó levemente la cantidad de delitos contra la propiedad cometidos por menores. El mal dato es que subieron la cantidad de delitos vinculados al tema de estupefacientes”, remarcó.

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