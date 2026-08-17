“San Martín, ejemplo eterno”: el posteo del intendente Susbielles

El intendente Federico Susbielles calificó a José de San Martín como “Padre de la Patria, Libertador de América y ejemplo eterno para todas las generaciones de argentinos de bien”.

En un posteo en redes sociales, el jefe comunal citó una frase que el prócer escribió en una carta al general Andrés Santa Cruz

“Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”, publicó Susbielles.