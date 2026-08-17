lunes, agosto 17, 2026
Locales

“San Martín, ejemplo eterno”: el posteo del intendente Susbielles

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles calificó a José de San Martín como “Padre de la Patria, Libertador de América y ejemplo eterno para todas las generaciones de argentinos de bien”.

En un posteo en redes sociales, el jefe comunal citó una frase que el prócer escribió en una carta al general Andrés Santa Cruz

“Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”, publicó Susbielles.

Comentarios

You May Also Like

Un hombre murió en un incendio que afectó a una vivienda de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El intendente encabezó un nuevo encuentro de la Red de Colaboración Social

De La Bahía Noticias

El 63% de los docentes acudió hoy a las aulas

De La Bahía Noticias