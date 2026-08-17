“Voy a dedicarle unas palabras a Tiziano: te pido que no manejés más”
La hermana de Fernando Gismondi (foto), el bahiense que murió en un siniestro vial el 30 de julio pasado en la ruta 3, cerca de Las Flores, le pidió a Tiziano Cristian Forti, el joven que manejaba el otro vehículo involucrado en el hecho, que “no maneje más”.
“Te pido que no manejés más. Que reflexiones y que puedas perdonarte, yo no soy quien para hacerlo”, señaló Leticia en un posteo en redes sociales.
Fernando Gismondi, que viajaba en su auto junto a su familia cuando fue embestido por una camioneta que manejaba Forti, murió en el acto, mientras que su esposa e hijos sufrieron heridas.
“Voy a dedicarle unas palabras a Tiziano. No imagino el día a día tuyo, cómo te sentirás, qué harás, si podrás dormir. Yo te cuento que por acá nada de eso es posible y tenemos para muchos meses más hasta que se recuperen”, contó Leticia.
“A nosotros se nos terminó la vida feliz qué teníamos porque éramos felices. Dos nenes chiquitos sin su papá, a quien le quedaban muchos años por vivir y disfrutarlos porque daba la vida por ellos y así fue porque estoy segura que intentó lo que pudo para que no les pase nada”, escribió.
“¿Te asustaste? ¿No te animaste a acercarte a ver si podías ayudar en algo? Está bien, puedo entender ese momento. Lo que no entiendo es que no pienses que en semejante vehículo, a semejante velocidad, ponés en riesgo al que circula y te ponés en riesgo vos mismo. Esta vez no te toco”, agregó.