En Chubut dicen que “lejos de brillar, Olimpo venció con lo justo a Germinal”

Germinal perdió por 1 a 0 ante Olimpo en el “Roberto Carminatti”, por la octava fecha de la Zona 4 del Federal A, y, según el diario Jornada de la provincia de Chubut, “lejos de brillar, el puntero del grupo venció con lo justo al Verde, sin que se notasen las diferencias de presupuesto de ambos equipos”.

“De hecho, el arquero local tuvo gran protagonismo. Olimpo tuvo el dominio territorial en el primer tiempo, pero no creó ocasiones de goles a raíz del firme despliegue defensivo de los futbolistas de Germinal. Quien sí creó claras oportunidades fue precisamente el Verde, bien replegado para salir de contraataque”, señala el matutino.

“A los ocho minutos, Thomas Oliveri desperdició una inmejorable oportunidad. Corrió en soledad desde la mitad de cancha hasta el área de Olimpo, tras un grosero error de la zaga visitante, adelantada por el lanzamiento de un saque de esquina a favor”, publicó el diario chubutense.

“Al inicio del segundo tiempo, a los cuatro minutos, el Aurinegro dispuso de su primera opción clara de gol, en los botines de Cristian Ibarra. El atacante efectuó una emboquillada que salió apenas desviada del segundo poste de Luciano Molini. Ibarra reemplazó al lesionado Brian Guille”, describió.

“La segunda mitad tampoco mostró gran superioridad local. Pero a los 36 minutos, Joaquín Susvielles, de cabeza, abrió el marcador con un cabezazo que pegó en uno de los postes antes de ingresar al arco. Dos minutos después, Germinal tuvo una inmejorable oportunidades para empatar. Pero el balón fue despejado prácticamente en la línea de gol, dentro del área chica”, agregó.