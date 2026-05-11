El diputado nacional Pablo Juliano señaló que la marcha universitaria de mañana “va a recoger muchas sensaciones” y marcó que “el Gobierno cumple las leyes que se le da la gana”.

“Sancionamos dos leyes que el Gobierno no quiso cumplir porque argumentaron que se rompía el déficit fiscal. Estamos en presencia de un gobierno que no escucha ni quiere escuchar”, apuntó.

En ese sentido, consideró que “es muy difícil conversar las reglas del juego con los libertarios cuando fingen demencia institucional” y, sobre la Reforma Electoral que busca el Gobierno, indicó: “Sabés que te estás sentando en una mesa a trampear, porque no quieren que sobreviva ninguna institución, menos los partidos políticos”.

Finalmente, celebró que “el Pro esté reaccionando”, tras el comunicado que publicaron ayer por la noche. “Está muy bien lo que está haciendo el Pro al distanciarse de gobierno. Celebro que haya sectores que se den cuenta de que aunque ayuden a Milei, a Milei eso no le importa”, dijo Juliano en Futurock. (Diario Clarín)