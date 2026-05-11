Programan trabajos en el acueducto Brandsen

Mañana se realizará la instalación de una válvula en la intersección de las calles Berutti y Undiano como parte de la obra de envainado del acueducto Brandsen, en Bahía Blanca.

Los trabajos, a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), demandan la afectación del suministro de agua desde primera hora del día para los usuarios de calle Undiano, en el tramo comprendido entre Berutti y Chile, hasta la finalización de los trabajos.

Esta obra prevé la rehabilitación del acueducto de 820 milímetros a través de la inserción de una manga que permitirá recuperar la operatividad plena del conducto, junto al recambio de válvulas.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias del sector mencionado realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.