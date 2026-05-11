Una familia necesitó $1.684.011 en Bahía Blanca para superar el umbral de la pobreza

En abril, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en $713.564, exhibiendo un alza de 3,1% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.684.011 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de la pobreza.

Durante abril, los aumentos más significativos se dieron en productos como el hígado (32,2%), la cebolla (26,7%), el

zapallo (14,6%), la leche (10,8%), la batata (9,4%), la soda (8,9%), y el yogur (7,3%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: carne de pescado, tomate envasado, jugos concentrados, dulce de leche, azúcar, cerveza, arvejas en lata, leche en polvo, fideos secos, carnaza común, arroz por citar algunos.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA: el tomate (-25,5%), la acelga (-21,9%), la manzana (-19,9%), la zanahoria (-7,9%), la banana (-6,3%), la mayonesa (-5,4%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en combustibles y lubricantes, muebles y accesorios, educación formal, servicios médicos y odontológicos, otros servicios educativos y servicios sanitarios, gas y otros combustibles, por citar los más relevantes.