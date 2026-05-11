lunes, mayo 11, 2026
DestacadasLocales

Una familia necesitó $1.684.011 en Bahía Blanca para superar el umbral de la pobreza

De La Bahía Noticias

En abril, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en $713.564, exhibiendo un alza de 3,1% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.684.011 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de la pobreza.

Durante abril, los aumentos más significativos se dieron en productos como el hígado (32,2%), la cebolla (26,7%), el
zapallo (14,6%), la leche (10,8%), la batata (9,4%), la soda (8,9%), y el yogur (7,3%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: carne de pescado, tomate envasado, jugos concentrados, dulce de leche, azúcar, cerveza, arvejas en lata, leche en polvo, fideos secos, carnaza común, arroz por citar algunos.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA: el tomate (-25,5%), la acelga (-21,9%), la manzana (-19,9%), la zanahoria (-7,9%), la banana (-6,3%), la mayonesa (-5,4%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en combustibles y lubricantes, muebles y accesorios, educación formal, servicios médicos y odontológicos, otros servicios educativos y servicios sanitarios, gas y otros combustibles, por citar los más relevantes.

Comentarios

You May Also Like

Tunessi: "Ahora hay que tener consensos y prudencia"

De La Bahía Noticias

Antena de canal 7: confirman que las familias evacuadas pueden volver a sus hogares

De La Bahía Noticias

“Ahora quieren matar a la paloma”

De La Bahía Noticias