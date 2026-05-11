Tragedia en Córdoba: un muerto y nueve heridos en un choque múltiple en la ruta 9

Una mujer falleció y otras nueve personas resultaron heridas tras un grave choque en cadena ocurrido el domingo por la noche en el norte de Córdoba. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 885 de la ruta nacional 9 norte.

El hecho se desencadenó alrededor de las 23.45, en las cercanías del paraje Caña Cruz, al norte de Villa de María del Río Seco.

En esas circunstancias, un camión con acoplado cargado con porotos embistió violentamente a los vehículos que aguardaban detenidos sobre la carpeta asfáltica.

El transporte de cargas impactó por detrás a un colectivo de larga distancia, y también chocó contra dos móviles policiales y dos camionetas particulares.

A raíz de la fuerte colisión, la mujer que viajaba como acompañante en el camión murió de forma inmediata en el lugar. En tanto, el conductor de ese mismo transporte sufrió diversas lesiones.

El reporte oficial detalla que cinco efectivos de las fuerzas de seguridad debieron ser asistidos y hospitalizados. Cuatro de ellos pertenecen a la Policía Caminera, mientras que el restante integra la Unidad Regional Departamental Río Seco.

Entre los vehículos involucrados se encontraba un ómnibus de la empresa Andesmar, en el cual viajaban 35 ocupantes. Tres de estos pasajeros resultaron con lesiones de gravedad durante el impacto.

Las autoridades confirmaron que los ocupantes de los demás rodados menores involucrados, una camioneta Fiat Toro y una Fiat Strada, resultaron ilesos.

Todas las víctimas fueron derivadas de urgencia para recibir atención médica. El informe oficial de los rescatistas precisó al respecto: “Todas estas personas fueron trasladadas al hospital municipal de norte de Río Seco”.

El tránsito en la zona permaneció completamente interrumpido para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Las autoridades judiciales ordenaron mantener una consigna en el área para resguardar las pruebas. (La Voz del Interior)