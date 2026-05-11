SUTEBA realizará una jornada de protesta en defensa de la educación pública

El SUTEBA Bahía Blanca realizará este martes una jornada de protesta en defensa de la educación pública.

A las 11 de la mañana, la actividad comenzará en la sede de Educación Especial, en Beruti 459, donde se reclamará la cobertura de cargos faltantes.

Más tarde, desde las 16:45, habrá concentración en 11 de Abril y avenida Alem, en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

Desde el gremio señalaron que acompañan el reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.