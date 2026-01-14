[VIDEO] Dos personas aprehendidas por el robo de una moto

Personal de la comisaría Séptima aprehendió a dos personas —un joven de 18 años identificado como Benicio Schawner y un menor de 14 años— tras un hecho ocurrido en un complejo de departamentos ubicado en Agustín Álvarez 1848.

Según se informó, alrededor de las 05:00, los involucrados forzaron el portón de ingreso al predio y accedieron a la cochera, donde se encontraban estacionadas dos motos: una Honda Tornado 250 cc, propiedad de Rodrigo Fernández (47), y una Honda XR 125 cc.

Tras dañar los sistemas de seguridad, arrancar la pechera, forzar el tambor de ignición y violentar un candado, lograron sustraer la Honda , cuyo damnificado fue identificado como Nicolás Nubiale.

Luego se inició una persecución que se extendió por varias cuadras, durante la cual los sospechosos descartaron el rodado sustraído. Finalmente, ambos fueron aprehendidos en calle Nicolás Tauro, entre Carriego y Panamá.

En cuanto a la Honda Tornado 250 cc, se constató que los autores dañaron dos candados, aunque un tercer dispositivo de seguridad ubicado en el disco de freno impidió su sustracción.

Tanto el mayor de edad como el menor registran antecedentes por delitos de similar modalidad.