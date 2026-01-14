Dos menores fueron aprehendidos por robo de motocicleta

La Policía aprehendió a dos chicos de 16 y 17 años por el robo de una motocicleta, informaron fuentes oficiales.

Uno de los jóvenes fue demorado en la intersección de las calles Cipolletti y Witcomb, mientras que el otro fue arrestado en La Falda e Indio.

Según se informó, ambos habrían violentado el candado de una vivienda ubicada en calle D’Angelis 940, propiedad de Federico Crisol, de 28 años, e ingresado al lugar para sustraer una motocicleta Honda CG Titan.

Los dos menores fueron aprehendidos por el delito de robo, con intervención de la fiscalía de Menores N° 3.