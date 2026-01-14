Un niño de 2 años murió tras atragantarse con una uva en Tucumán

Un menor falleció tras un trágico accidente en una colonia de vacaciones en la ciudad tucumana de Yerbabuena.

El niño, de solo dos años, se atragantó mientras merendaba.

A pesar de las maniobras de reanimación llevadas a cabo por el personal del jardín maternal y el posterior traslado de urgencia al hospital Ramón Carrillo, el cuadro del pequeño no pudo ser revertido.

Flavia Molle, directora del nosocomio, confirmó a Cadena 3 que el niño ingresó en paro cardiorrespiratorio.

“Falleció tras casi una hora de esfuerzo médico”, destacó Molle.