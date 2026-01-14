Confirman que hay un cuarto argentino detenido en Venezuela

Al gendarme Nahuel Gallo, al abogado Germán Giuliani y al recientemente liberado Yacoov Harari, se sumó el caso de Roberto Baldo, la historia de un argentino detenido en Venezuela que apenas aparece nombrada en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera de la ONG Foro Penal.

Según se pudo reconstruir, hasta ahora el caso había permanecido casi desconocido.

De acuerdo a lo publicado por el sitio Infobae, Baldo, que es propietario de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes, fue detenido el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El argentino -que también tiene nacionalidad venezolana- se encontraría en estos momentos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Su esposa está recluida, en tanto, en la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

Aunque el caso tuvo menciones en la prensa española (ya que su esposa venezolana también tiene ciudadanía de ese país), el entorno de la pareja evitó exponer públicamente la detención.

Desde la Cancillería argentina manejan el asunto con absoluto hermetismo.