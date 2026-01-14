El intendente Susbielles anunció que avanza la construcción de desagües pluviales en Bahía Blanca

El intendente Federico Susbielles anunció que avanzan las tareas de construcción de desagüe pluvial en la calle Charcas.

El jefe comunal subrayó que estos trabajos también se están realizando en El Boyero, Los Adobes, Yapeyú y Jorge Newbery y que permitirán una mejor evacuación del agua durante las lluvias, evitando anegamientos.

Además, se llevará adelante la pavimentación de la calle Cortalezzi, entre Sarratea y Quintana, y en diversas intersecciones de la zona, con la respectiva construcción de sumideros.

Susbielles destacó que el programa de reconstrucción de la infraestructura se lleva adelante junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

“Más infraestructura que previene, protege y genera mayor seguridad para nuestra comunidad”, agregó.