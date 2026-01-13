[VIDEO] Escándalo en Aeroparque: Flybondi canceló 24 vuelos

En pleno arranque del verano, Flybondi sorprendió con cancelaciones masivas que generaron caos en aeropuertos y dejaron sin vuelo a miles de argentinos.

Desde la aerolínea explicaron que el equipo de atención al cliente prioriza la reubicación de los pasajeros en los vuelos disponibles más cercanos a la fecha u horario original, aunque advirtieron que la alta ocupación propia del inicio de la temporada vuelve más compleja esa tarea.