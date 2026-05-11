Bariloche se prepara para una semana de frío intenso con riesgo de hielo en las rutas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para Bariloche una semana marcada por el descenso térmico, cielos nublados y vientos fuertes, con un punto de mayor intensidad hacia el jueves, cuando las temperaturas podrían caer hasta un grado bajo cero.

Este lunes la ciudad experimentará una máxima de 12 grados bajo un cielo parcialmente nublado que irá cubriéndose a medida que avance la tarde.

El viento comenzará la jornada con velocidades de 12 kilómetros por hora, pero se intensificará hasta los 31, con ráfagas que llegarán a los 50 kilómetros por hora en las horas vespertinas.

El martes traerá un descenso adicional: la mínima será de 3 grados y la máxima no superará los 11. El cielo estará mayormente nublado y los vientos de hasta 31 kilómetros por hora llegarán acompañados de ráfagas de 50 hasta el mediodía.

Para el miércoles se espera una jornada similar, con una mínima de 2 grados y una máxima de 11, cielo parcialmente nublado y vientos leves que irán en aumento, provenientes del sector oeste.

El jueves será el día más frío de la semana. La mínima tocará el grado bajo cero y la temperatura máxima apenas alcanzará los 8 grados. El cielo continuará mayormente nublado y los vientos del sector suroeste llegarán a los 31 kilómetros por hora.

El panorama mejorará hacia el viernes, cuando se espera una jornada con buena presencia de sol y muy escasa nubosidad. Los vientos, que comenzarán la jornada en 31 kilómetros por hora, bajarán a 12 después del mediodía, también desde el suroeste.

Ante este escenario, las autoridades recomendan a vecinos y turistas extremar las precauciones al circular por las rutas de la región, dado que las bajas temperaturas nocturnas podrían generar hielo sobre la calzada durante las madrugadas. (ANB Bariloche)