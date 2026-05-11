lunes, mayo 11, 2026
Golazo HD

Se jugó parte de la séptima fecha del Torneo de Fútbol Femenino

De La Bahía Noticias

Este fin de semana se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Tiro Federal 3 (Candela Salgado -2- y Morena Juárez) – Bella Vista 1 (Tatiana García)

Villa Mitre 8 (Lucrecia Semper -3-, Agustina Rodríguez -2-, Morena Bouven -2- y Vera Moggia) – AEC 1

STMBB 3 (Victoria Nervi, Ludmila Fernández e Ivana Lindstrom) – La Armonía 0

Libertad – Sporting POSTERGADO 

PRIMERA DIVISIÓN B

Olimpo 0 – Pacífico C 0

Sansinena – Pacifico (C) POSTERGADO

Estrella de Oro – Spiqpya POSTERGADO

San Francisco – Liniers POSTERGADO

LIBRE: Rosario PB.

TABLAS DE POSICIONES

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