Se jugó parte de la séptima fecha del Torneo de Fútbol Femenino
Este fin de semana se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, que organiza la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
Tiro Federal 3 (Candela Salgado -2- y Morena Juárez) – Bella Vista 1 (Tatiana García)
Villa Mitre 8 (Lucrecia Semper -3-, Agustina Rodríguez -2-, Morena Bouven -2- y Vera Moggia) – AEC 1
STMBB 3 (Victoria Nervi, Ludmila Fernández e Ivana Lindstrom) – La Armonía 0
Libertad – Sporting POSTERGADO
PRIMERA DIVISIÓN B
Olimpo 0 – Pacífico C 0
Sansinena – Pacifico (C) POSTERGADO
Estrella de Oro – Spiqpya POSTERGADO
San Francisco – Liniers POSTERGADO
LIBRE: Rosario PB.
TABLAS DE POSICIONES
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