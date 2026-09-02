Enzo Fernández contó por qué eligió el 17 para la camiseta que utilizará en el Manchester City

El traspaso de Enzo Fernández al Manchester City por 140 millones de euros se convirtió en el más caro de 2026 y el segundo en la historia de la Premier League.

El mediocampista argentino fue presentado oficialmente en su nuevo club, donde firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031. Fernández, quien llega desde el Chelsea, utilizará la camiseta número 17.

El jugador explicó que eligió ese dorsal porque fue el primero que usó en la selección nacional.

En sus primeras declaraciones, afirmó que no podría estar más feliz y que está listo para el desafío de ayudar al equipo a seguir ganando títulos.

Además, le dedicó una carta a los hinchas de su anterior club en la que admitió que no han sido días fáciles para él.

“Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es. La verdad es que no he estado en un buen momento”.

En la misma carta recordó su vínculo con el club londinense y con los lugares que marcaron su etapa en Inglaterra.

“Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de mi familia y mío. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club”, escribió el argentino.