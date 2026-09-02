Galarza Fonda deja River Plate para jugar en el Inter Miami de Messi

El futbolista de River Plate, Matías Galarza Fonda, será nuevo compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

El club argentino y el vigente campeón de la Major League Soccer acordaron un préstamo con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase.

La cláusula se transforma en una obligación si el jugador cumple determinados objetivos.

El volante paraguayo, que jugó el último Mundial, solo disputó 14 partidos con la camiseta del Millonario y su último encuentro fue en noviembre de 2025.

Con su partida, de una lista de 14 jugadores que no eran tenidos en cuenta por la institución, solo restan dos futbolistas: Fabricio Bustos y Matías Viña.