Enzo Yáñez y Leonel Navarro: el resumen de la fecha 3 de la Liga del Sur

Con la gran victoria de Villa Mitre ante Tiro y el triunfo de Huracán ante Bella Vista, este lunes en Golazo HD analizamos la 3° fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur en la voz de los volantes Enzo Yáñez y Leonel Navarro.

“No lo esperaba y fue todo sorpresa. Sabía lo de los 200 partidos, pero no me esperaba el homenaje. Los dirigentes estuvieron muy atentos. Llevo mucho tiempo en el club y uno de los que inició el proyecto en 2015. La gente me lo hace sentir así y yo me siento un jugador del club”, indicó Leo en una tarde especial a nivel personal.

“Era un partido muy importante el de Bella Vista, por la vuelta a nuestra cancha. En el Bule nos sentimos seguros y pudimos conseguir una victoria importante. Veníamos de una dura derrota e inmerecida contra Villa Mitre, que pasa muy cada tanto. Echaniz dejó la vara alta en todo sentido y este año se fueron jugadores importantes. Tenemos una base importante para pelear cada torneo y nuestras armas para hacer un buen torneo”, agregó.

La palabra de Yáñez, Villa Mitre puntero

1) Habíamos planeado otro partido, pero se dio así y lo pudimos ganar con un penal.

2) Es chico y tiene que mejorar algunas cosas (por Pinedo y el festejo de gol ante la gente de Tiro). Hubo tirón de orejas. Ya en el primer tiempo se picó con la expulsión de Cuitiño y, en el segundo, fue más caliente.

3) Con Bella Vista fue un partido similar al de Tiro y sumamos un punto. Es buen arranque. Somos varios chicos de la liga y tenemos buen material. Se armó un buen grupo y este año tenemos las cosas más claras.

