lunes, julio 20, 2026
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España, campeona del mundo ante Argentina

De La Bahía 915

La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, al imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina, con un gol en el minuto 106 de Ferrán Torres.

El técnico de España, Luis De la Fuente, dijo que “hemos ganado en todas las categorías, hemos crecido juntos, gracias a su talento, hemos recorrido mucho juntos”.

“Hemos hablado de qué nos queda por recorrer. Me alegro de mi hermano, de mi familia, y sobre todo, de un país volcado con esta selección. Hemos hecho muy buen partido. Ganar cuesta mucho. Hay que poner en valor lo que se consigue”, señaló.

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