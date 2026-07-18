Retuvieron un micro de Viedma con 49 pasajeros en La Pampa por graves irregularidades

Un operativo de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) permitió detectar una serie de graves irregularidades en un colectivo que trasladaba a una delegación folklórica de Viedma, Río Negro, hacia un certamen en La Rioja.

Debido al incumplimiento de las normativas de seguridad y transporte, la unidad fue retenida en el Puesto Caminero Padre Ángel Buodo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Delegación La Pampa de la CNRT, bajo la dirección de Juan Pablo Sanso, con la colaboración de efectivos de la Policía de La Pampa.

En el micro viajaban 49 pasajeros, incluyendo adultos y niños desde los 5 años de edad, además de una madre con su bebé lactante. La inspección se realizó a las 15:30 y, tras la retención, la delegación debió esperar hasta las 0:00 horas para que otro transporte los trasladara a destino.

Durante el control, los conductores presentaron un expediente de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) que declaraba un viaje organizado por una asociación sin fines de lucro.

No obstante, la investigación desmintió esta versión: mediante comprobantes de transferencias bancarias, chats y testimonios, se acreditó que el traslado fue contratado por un monto superior a los 8 millones de pesos.

Las irregularidades se profundizaron al revisar la situación de los choferes, quienes no mantenían relación de dependencia con el titular del vehículo y presentaban Libretas de Trabajo con datos falsos e incompletos, imposibilitando el control de los descansos obligatorios.

Asimismo, se confirmó que el colectivo circulaba sin seguro vigente ni la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Ante la gravedad de las faltas, que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros, los inspectores dispusieron la retención preventiva de la unidad, la cual permanecerá en el Puesto Caminero Padre Ángel Buodo hasta que se regularice su situación legal conforme a la normativa vigente. (El Diario de La Pampa)