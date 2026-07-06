España le ganó a Portugal y avanzó a cuartos de final en el Mundial 2026

España le ganó 1-0 a Portugal en un parejísimo encuentro que se definió de manera agónica y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

El único gol del partido lo hizo el mediocampista Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo.

El partido, que contó con el arbitraje del inglés Anthony Taylor y se disputó en Dallas, tuvo a los españoles con la mayores chances de gol.

Ahora, esperan rival en cuartos de final del ganador entre Estados Unidos y Bélgica.