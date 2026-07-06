lunes, julio 6, 2026
Nacionales

Selección argentina: el Gobierno tucumano anunció asueto administrativo para este martes

De La Bahía 915

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que este martes habrá asueto administrativo en Tucumán por el partido de la Selección Argentina contra Egipto.

Con esto, todas las reparticiones públicas, incluidas las escuelas, quedarán liberadas a partir de las 12, una hora antes del encuentro deportivo.

La medida alcanzará a todas las áreas del Gobierno provincial, incluidas las escuelas públicas, y será oficializada a través de una resolución del Poder Ejecutivo durante el transcurso de la jornada.

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