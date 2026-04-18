España y Brasil impulsarán una mayor tributación para superricos

Los ministros de Hacienda de España y Brasil, Arcadi España y Dario Durigan, han celebrado este sábado en Barcelona una reunión para impulsar la coalición internacional por una mayor tributación de los superricos.

La reunión se ha celebrado en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y ha contado en la parte final con la presencia del economista francés, profesor de la Universidad de Berkeley y director del director del Observatorio Fiscal Internacional (ITO por sus siglas en inglés), Gabriel Zucman, quien les ha expuesto su propuesta sobre una tributación mínima de los superricos de al menos el 2 % anual sobre su riqueza.

El encuentro supone la continuación de la iniciativa presentada por ambos países el año pasado durante la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo en Sevilla, donde se impulsó la Plataforma de Acción de Sevilla (SPA) de tributación a los individuos de muy altos patrimonios, una herramienta de colaboración para aglutinar acciones multilaterales en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Según explica el ministerio español en un comunicado, España y Brasil son conscientes de la importancia del debate actual sobre la fiscalidad de la riqueza en la agenda política internacional, en un contexto de incremento sostenido de la desigualdad extrema, la concentración creciente de la riqueza y la presión para financiar los estados del bienestar.

En ese sentido, consideran que la mayor tributación de los superricos a nivel mundial parte de la necesidad de abordar el problema de la desigualdad extrema y lograr una mayor redistribución de la riqueza a través de un sistema tributario progresivo y justo donde paguen más quienes más tienen.

Para impulsar ese objetivo, los ministros de Hacienda de España y Brasil han acordado la firma de un próximo Memorando de Entendimiento (MoU) entre ambos países para promover reformas, investigaciones e intercambios de experiencias para avanzar hacia una mayor contribución fiscal de los superricos.

En la reunión también se ha abordado la importancia de la incorporación de otros países, algunos de los cuales han manifestado su interés en formar parte de dicha coalición.

De hecho, el objetivo es que gradualmente se sumen a esta iniciativa más países y así poder evaluar las iniciativas legislativas relativas a la tributación de los grandes patrimonios que se presenten en cada territorio.

El ministerio español ha subrayado que su compromiso con esta iniciativa ha quedado de manifiesto con las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses, mediante la constitución de un grupo de trabajo técnico y la firma de un Memorando entre la Secretaría de Estado de Hacienda y el Observatorio Fiscal Internacional, dirigido por Zucman, para impulsar el desarrollo conjunto de investigaciones o proyectos de interés mutuo sobre política fiscal en España como el estudio de la progresividad fiscal.

La iniciativa hispano-brasileña sigue el camino trazado por el G20 en 2024 en Río de Janeiro, cuando se llegó por primera vez a un acuerdo colectivo para cooperar en la implementación de una agenda tributaria efectiva para los HNWI (personas de alto patrimonio, por sus siglas en inglés).

La propuesta está abierta también a la sociedad civil y a instituciones y organismos internacionales, ya que una de sus claves es fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional. (EFE)