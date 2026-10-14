Estremecedor relato de la hija de “Locomotora” Castro

El ex boxeador Jorge Locomotora Castro falleció a los 59 años tras sufrir un infarto en un establecimiento de entretenimiento de la localidad bonaerense de Morón.

El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles mientras se encontraba acompañado por su hija y su ex pareja.

Su hija, Quimey Castro, aclaró públicamente que el deceso se produjo por causas naturales y descartó cualquier tipo de negligencia en la asistencia médica que recibió en el lugar.

“Quiero que todo el mundo sepa que estamos pasando esta pérdida con mucho dolor y pedimos de corazón que se respete el luto de la familia. El fallecimiento de mi papá fue de manera natural. Tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir. Fue una cuestión de 15 minutos. La Policía científica ya se encargó de demostrar que fue totalmente natural”, explicó ante las cámaras presentes en la puerta de su casa.

“No llegamos al hospital. Estábamos bien y de repente me dijo ‘me voy al baño’. Están las pruebas, están las cámaras. Así que, por ese lado estamos totalmente tranquilos. Se fue al baño y a la hora de regresar me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumas como un salvaje’. Porque fumaba ahí adentro, él fumaba sólo cuando iba a jugar. Y me dijo: ‘Sí, ahora me tomo una pastilla y se me pasa’”, expresó.

“No estaba medicado, a él le dolía si fumaba bastante, después se tomaba unas pastillas para calmar la garganta. Me dijo: ‘Me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho hija’. Ahí llamamos a la seguridad del lugar… Y fue así, tan rápido como lo cuento. Se lo llevaron a una habitación aparte y en privado le empezaron a hacer RCP”, relató sobre el estremecedor momento que transitaron.

“Llamamos a las autoridades del lugar. Vinieron, lo asistieron. Lo llevaron a una oficina aparte, donde le tomaron la presión. Estaba bien de presión, pero me decía me duele el pecho, siento una presión en el pecho. Nos pidió si por favor se podía acostar, nos pidió que le sacáramos las medias. Mi mamá lo agarró de la cara y le dijo: ‘Jorge mirame’. La miro, le cerró los ojos y perdió la conciencia. Estuvieron haciéndole RCP 20 minutos. Tomaron todas las medidas necesarias, quiero aclarar que no hubo negligencia médica”, especificó.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes y confirmaron la causa de la muerte.

La familia despedirá los restos del deportista en una ceremonia privada que comenzará por la tarde en Morón y finalizará el jueves con la sepultura en el cementerio local.