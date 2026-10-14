Una persona que se encontraba en el bingo relató lo sucedido con el “Roña” Castro

El exboxeador argentino Jorge Locomotora Castro murió a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón.

Un testigo que jugaba a su lado relató a Radio Mitre que el deportista manifestó un fuerte dolor en el pecho antes de caer desvanecido.

“Simplemente se descompuso. Me dice me duele el pecho y cayó”, narró esta persona.

“Estaba vivo, estaba lo más bien. Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá. Lo dejaron morir. Estuvo 15 minutos ahí. No estuvo más. Hasta que vino la ambulancia 15 minutos. Pero él estaba vivo. Terrible, terrible”, agregó.

Por su parte, el informe policial indicó que la víctima sufrió una baja de insulina vinculada a la diabetes que padecía.

Las autoridades judiciales iniciaron actuaciones bajo la carátula de averiguación causales de muerte.

El pugilista fue campeón mundial de peso mediano en 1994 y disputó 144 combates profesionales a lo largo de su carrera.