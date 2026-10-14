Gobernador marcó diferencias con el Gobierno de Milei: “Hay sectores que no caminan”

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, marcó diferencias con el Gobierno del presidente Javier Milei y señaló que algunos sectores “no caminan”, aunque destacó coincidir con “el rumbo”.

“Tenemos diferencias con el Gobierno nacional sobre todo económicas, hay sectores que funcionan bien, en nuestro caso la economía, pero hay otros sectores que no caminan, el tema del consumo, obra pública, comercio, la industria”, expresó.

“Necesitamos algún tipo de corrección”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.

Al ser consultado por la eliminación de las PASO, respondió que “hay mucho por hablar”.