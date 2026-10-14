miércoles, octubre 14, 2026
Nacionales

PYMES: “La crisis empieza a golpear al tejido productivo”

De La Bahía Noticias

La Confederación Federal PyME Argentina advirtió sobre el aumento de los concursos, la caída del stock de empresas y el deterioro de la creación de nuevos emprendimientos

“La crisis empieza a golpear al tejido productivo”, expresaron a través de un comunicado.

Allí, expresaron su preocupación por el deterioro de la actividad, que “comienza a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la supervivencia de las empresas, y el problema deja de ser exclusivamente económico y se transforma en un problema productivo, laboral y social”.

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