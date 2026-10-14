Condenaron a dos hermanos por un brutal ataque y robo a un policía en el Mercado de Abasto

El Tribunal en lo Criminal N° 3 condenó a Pablo Bernabé Pereira a la pena de 5 años de prisión y a Rubén Heriberto Pereira a 6 años por haber atacado a un policía que custodiaba el Mercado de Abasto de Bahía Blanca cuando intentaron llevar a cabo un robo.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho ocurrió el 21 de octubre de 2025 cuando Rubén Pereira ingresó al Mercado de Abasto ubicado en calle Thompson y 1810 para sustraer una bolsa de tutucas de 20 kilogramos de un camión estacionado.

Al intentar escapar, fue interceptado por el oficial de policía Nelson Lagos, quien realizaba tareas de seguridad. En ese momento, Pablo Pereira intervino a bordo de una motocicleta y golpeó al efectivo con un casco en la cabeza para liberar a su hermano.

A continuación, ambos atacaron al policía provocándole traumatismo de cráneo, hematomas y excoriaciones, le arrojaron una piedra y lo amenazaron de muerte apuntándole con un arma de fuego antes de darse a la fuga.

Durante el juicio, el tribunal descartó la versión defensiva y la coartada presentada por los imputados y confirmó la responsabilidad de ambos en la agresión y el despojo.

Los hermanos fueron encontrados culpables del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse.

Además, la Justicia declaró la reincidencia de Rubén Pereira por contar con condenas anteriores.