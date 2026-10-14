Confirman un brote de varicela en una escuela secundaria de Bahía Blanca

La Región Sanitaria I investiga un brote de varicela registrado la semana pasada en la Escuela Secundaria N° 15, ubicada en el barrio Espora. Hasta el momento, se identificaron alrededor de 15 personas afectadas, entre estudiantes y adultos, aunque la cifra podría aumentar.

Jorgelina Scuffi, integrante de Región Sanitaria I, pidió llevar tranquilidad y señaló que no se registra un aumento de casos en comparación con el año pasado.

La funcionaria explicó por DE LA BAHÍA que la varicela suele presentarse en brotes y que, si bien generalmente no reviste gravedad, es necesario prestar atención a embarazadas, bebés menores de un año y personas inmunocomprometidas.

Entre las medidas preventivas, recomendó ventilar los ambientes, lavarse las manos y desinfectar los espacios compartidos.

Además, indicó que se trabaja en completar los esquemas de vacunación y advirtió sobre las bajas coberturas de la dosis de refuerzo correspondiente al ingreso escolar.