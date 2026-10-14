La UTN de Bahía Blanca difunde un video para convocar a la Marcha Universitaria

La Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN difundió un video convocando a participa de la Marcha Universitaria que se realizará mañana en la ciudad.

“Hay cosas que no se negocian. La educación. La ciencia. La tecnología. El derecho a estudiar y enseñar. No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes”, muestra la publicación difundida por las redes sociales.

La marcha saldrá a las 17 de mañana, desde la sede de la UTN, ubicada en Alem y 11 de Abril.