Transición energética: el Puerto local reúne a representantes de 12 países de América Latina

El Puerto de Bahía Blanca ofició de anfitrión del Taller Internacional sobre Transición Energética en los Puertos, una actividad que comenzó este martes y se extenderá hasta mañana, organizada en el marco del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La iniciativa cuenta con la coorganización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y el acompañamiento del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

El encuentro reúne a representantes de comunidades portuarias de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, consolidando a Bahía Blanca como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas vinculadas a uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector marítimo-portuario: la transición hacia modelos energéticos más sostenibles.

La realización de este taller representa un nuevo paso en la estrategia de vinculación internacional del Puerto de Bahía Blanca, en el marco de su incorporación al Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade de UNCTAD y de su participación en el Proyecto Puertos del Corredor Atlántico Sur. Ambas iniciativas promueven la cooperación entre comunidades portuarias, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el desarrollo de herramientas orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los puertos de la región.

Durante las jornadas de trabajo, especialistas, autoridades y referentes del ámbito portuario abordaron temáticas vinculadas a la medición y reducción de la huella de carbono, las tecnologías disponibles para la descarbonización de las operaciones portuarias, la incorporación de energías alternativas y las experiencias que distintos puertos latinoamericanos vienen desarrollando para avanzar hacia una transición energética eficiente e inclusiva.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, destacó: “La transición energética representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y exige respuestas construidas desde la cooperación, el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento compartido. Los puertos tienen un papel estratégico en ese proceso y espacios como este nos permiten aprender, generar vínculos y construir una agenda común para el futuro”. Asimismo, señaló que para el Puerto de Bahía Blanca es un orgullo recibir a representantes de toda América Latina y formar parte de un programa impulsado por UNCTAD que promueve el fortalecimiento de capacidades, la innovación y la cooperación entre las comunidades portuarias.

Además de las actividades técnicas y académicas, la agenda incluyó una visita a distintos sectores del Puerto de Bahía Blanca, donde los participantes pudieron conocer de primera mano la infraestructura, las capacidades operativas, los proyectos estratégicos en desarrollo y las oportunidades vinculadas a la logística, la industria y la energía.

La capacitación culminará mañana con nuevas instancias de intercambio y trabajo colaborativo entre las delegaciones participantes. De esta manera, el Puerto de Bahía Blanca reafirma su compromiso con la capacitación, la innovación y el desarrollo sostenible, fortaleciendo su integración a las redes internacionales de cooperación y consolidando su posicionamiento como uno de los principales complejos portuarios e industriales de la Argentina.