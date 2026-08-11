Estudiantes recibe a la Universidad Católica por los octavos de ida de la Copa Libertadores

Estudiantes y Universidad Católica se enfrentarán este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El “Pincha” terminó segundo en el Grupo A y por eso definirá la serie como visitante, mientras que los “Cruzados” ganaron el Grupo D que compartieron con Cruzeiro y Boca.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio “Uno” Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y la televisación de Fox Sports.

El Pincha terminó segundo en el Grupo A que integró junto a Flamengo de Brasil, DIM de Colombia y Cusco de Perú. De hecho, los dirigidos por Alexander Medina estuvieron a minutos de quedar eliminados en la última fecha en un mano a mano con el DIM, pero un cabezazo agónico de Mikel Amondarain metió a Estudiantes en octavos.

El joven mediocampista ya no es futbolista del club porque semanas atrás fue comprado por el Bologna de Italia por más de diez millones de dólares, lo que lo convirtió en la segunda venta más cara de la historia del club. A su vez, en el ámbito local el andar del León no es bueno: en cuatro fechas perdió tres y ganó solamente una, goleando 3-0 a Defensa y Justicia.

Por su parte, U. Católica fue una de las grandes sorpresas de la fase de grupos en la Libertadores.

El conjunto chileno sumó 13 puntos y clasificó primero en el Grupo D desplazando a dos grandes de Sudamérica como lo son Cruzeiro de Brasil, que terminó segundo, y Boca, que quedó eliminado y cayó en la Copa Sudamericana.

A su vez, en el campeonato local los Cruzados marchan segundos con 30 unidades, pero están muy lejos del puntero de la liga chilena que es Colo-Colo con 42 puntos y un partido menos.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

U. Católica: Vicente Bernedo; Francisco Daza, Branco Ampuero, Juan Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Justo Giani, Cristian Cuevas, Diego Corral; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Hora: 21:30.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

VAR: Rodrigo Guarnizo (BRA).

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

TV: Fox Sports.