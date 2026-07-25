Estudiantes se presenta ante Tigre por la primera fecha del Torneo Apertura

Estudiantes de Río Cuarto y Tigre jugarán este sábado por la primera fecha del Torneo Clausura. Luego del parate mundialista, ambos equipos buscan arrancar con el pie derecho en la competencia doméstica.

El encuentro se disputará desde las 14:45 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, con arbitraje de Bryan Ferreyra y en el VAR lo acompañará Silvio Trucco. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

El conjunto cordobés buscará conseguir una nueva victoria en el torneo local, algo que no logra desde el 26 de febrero cuando se impuso ante Huracán por 2-0 en condición de local.

Estudiantes de Río Cuarto fue uno de los peores equipos del primer semestre y sabe que deberá sumar mucho para quedarse en Primera División.

El cuadro de Victoria goleó 3-0 en el partido de ida ante Nacional por los playoffs de la Copa Sudamericana, pero en la semana previa sufrió una dura eliminación en la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia.

Por lo tanto, se espera que Diego Dabove opte por un once alternativo en el debut del campeonato para sellar el pase a octavos el próximo martes.

Probables formaciones

Estudiantes de Río Cuarto:Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Tomas Gonzalez; Mauro Valiente, Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Rubén Forestello.

Tigre:Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Jalil Elias, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Santiago Lopéz e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 14:45.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

TV: TNT Sports Premium.