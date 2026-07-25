Newell’s y Talleres ponen primera en el Torneo Clausura 2026

Newell’s y Talleres jugarán el sábado por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Tras la salida de Carlos Tevez, Jorge Sampaoli debutará como técnico de la T en la visita a la Lepra, que necesita realizar una buena segunda mitad de año.

El encuentro se disputará desde las 17.00en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Jorge Baliño y en el VAR lo acompañará José Carreras. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

Newell’s tuvo una muy floja primera parte del año: además de quedar anteúltimo en el Apertura con 15 puntos, fue eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final ante Acassuso.

Obligado a mejorar el rendimiento y a obtener resultados, la Lepra buscará empezar con el pie derecho ante su gente. Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti son los refuerzos que llegaron al plantel dirigido por Frank Darío Kudelka.

Talleres empieza el segundo semestre con las ilusiones renovadas. Ya sin Carlos Tevez tras su salida después de quedar eliminado ante Belgrano en los octavos del Apertura, quien tomó el mando es Jorge Sampaoli, regresando al fútbol argentino después de 26 años.

El capitán Guido Herrera se fue del club con 353 partidos jugados y reforzó el arco de Bahia (BRA), sin embargo el club se movió rápido y cerró la llegada de Ezequiel Unsain, que viene de un paso por México. También arribaron Federico Fattori y Román Riquelme, desde Argentinos Juniors.

Probables formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Thiago Baroni, Santiago Fernandez, Gabriel Báez; Matías Galarza, Giovanni Baroni, Franco Cristaldo; Rick, Diego Valoyes y Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Hora: 17.00.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: José Carreras.

Estadio: Marcelo Bielsa.

TV: ESPN Premium.