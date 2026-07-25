San Lorenzo enfrentará a Lanús por la Liga Profesional

San Lorenzo debutará este sábado en el Torneo Clausura 2026 frente a Lanús, en condición de visitante.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en Estadio La Fortaleza, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y en el VAR lo acompañará Diego Ceballos. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El entrenador Néstor Gorosito introdujo varias modificaciones luego de la eliminación por penales ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina, ya que busca una reacción inmediata, y realizó cambios en todas las líneas durante los ensayos de la semana.

La principal novedad es el regreso de Orlando Gill al arco. El arquero paraguayo volvió tras disputar el Mundial 2026 con su selección y reemplazará a Facundo Altamirano.

Mientras espera que se defina su futuro, solo recibió una oferta formal del Olympiakos, aunque su entorno confía en que llegue una propuesta del Manchester United.

En defensa apareció la gran sorpresa con el ingreso de Franco Lorenzón por Ignacio Perruzzi para conformar la zaga junto a Alejo Córdoba.

Ezequiel Herrera regresará al lateral derecho y Nicolás Tripichio adelantará su posición al mediocampo. Además, Manuel Insaurralde volverá tras recuperarse de una lesión muscular, pese a que continúa sin resolver la renovación de su contrato, que vence en diciembre.

La otra incógnita pasa por Juan Pablo Álvarez. El único refuerzo del mercado fue probado como titular y podría debutar si FIFA levanta las inhibiciones que todavía pesan sobre San Lorenzo.

En caso contrario, su lugar será ocupado por Gonzalo Alassia, volante de 22 años y capitán de la Reserva, que tendría su estreno absoluto en Primera División tras haber estado incluso relegado del plantel profesional meses atrás.

La formación que ensayó Gorosito fue con Gill; Herrera, Lorenzón, Córdoba y De Ritis; Tripichio, Insaurralde, Gulli y Álvarez; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. Sin embargo, si Álvarez no es habilitado, ingresará Alassia y Gulli se desplazará hacia la banda izquierda.

El Ciclón intentará comenzar el campeonato con una victoria ante un Lanús que llega fortalecido tras vencer 2-0 a Cienciano en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y que buscará repetir el triunfo 3-2 conseguido sobre San Lorenzo en el último enfrentamiento entre ambos.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzon, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Nicolas Tripichio; Juan Pablo Álvarez, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Hora: 21:30.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Ciudad de Lanús.

TV: ESPN Premium.