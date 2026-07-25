Apresaron a un hombre que agredió a su expareja

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Bahía Blanca, acusado de agredir a su expareja en la vía pública. El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto en inmediaciones de Brown y 1810.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que Axel Elián Vega había obligado a descender por la fuerza a Fernanda Álvarez, de 30 años, de un vehículo de transporte solicitado mediante una aplicación.

De acuerdo con el parte policial, la mujer sufrió hematomas en una pierna y en la mano izquierda. Además, el acusado provocó daños en una mochila de su propiedad.

Tras un operativo cerrojo, el personal policial localizó a Vega en la intersección de Brown y Morel, donde fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

La víctima instó la acción penal y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La investigación fue caratulada como “Lesiones y aprehensión en el marco de la Ley 12.569”, normativa provincial vinculada a la protección contra la violencia familiar.