Un ciclista sufrió heridas al colisionar con la puerta de un auto

Un hecho de tránsito entre una bicicleta y un automóvil se registró este jueves, cerca de las 15.45, en Garibaldi 529 de Bahía Blanca.

De acuerdo con la información policial, Martín Octavio Manuel Molina, de 31 años, circulaba en una bicicleta Fire Bird rodado 29 cuando impactó contra la puerta de un Volkswagen Gol Trend manejado por Zoe Mailen Ilgner Quezada, de 28 años.

Como consecuencia del choque, el ciclista cayó sobre la cinta asfáltica. Personal del Comando de Patrulla convocó al servicio de emergencias y una ambulancia lo trasladó al Hospital Penna, donde fue atendido consciente y sin riesgo de vida.

En el hecho tomó intervención la Comisaría Cuarta.