Chocaron en Pampa Central y Roca: el motociclista escapó del lugar

Un motociclista abandonó su vehículo y se dio a la fuga luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de Pampa Central y Roca.

El hecho se registró cerca de las 15.10, cuando efectivos del Comando de Patrulla fueron convocados por un llamado al 911.

De acuerdo con la información policial, un Toyota Corolla, conducido por Lautaro David Pintos Farías, de 24 años, colisionó con una motocicleta Yamaha 250 cc que circulaba por calle Roca.

Las imágenes del Centro Único de Monitoreo (CEUM) permitieron establecer que el conductor de la moto se retiró corriendo del lugar antes de la llegada de los efectivos, por lo que no pudo ser identificado.

El accidente no dejó personas heridas. Luego de comprobar que el rodado no registraba impedimentos, personal de Tránsito municipal procedió a su secuestro por infracción a la Ley 24.449 y lo trasladó al corralón.