sábado, julio 25, 2026
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Aprehendieron a un hombre que violó una prohibición de contacto y enfrentó a la Policía

De La Bahía 915

Un llamado al servicio de emergencias 911 permitió la detención de un hombre de 43 años acusado de incumplir una medida cautelar vigente y de resistirse al procedimiento policial en el barrio donde reside.

Efectivos del Comando de Patrulla se dirigieron a un domicilio de calle Mascarello al 3300 tras recibir una denuncia por el incumplimiento de una prohibición de contacto. En la esquina de Mascarello y Sargento Cabral localizaron al sospechoso.

De acuerdo con la información oficial, al advertir la llegada de los efectivos el hombre descartó un cuchillo de fabricación casera. Luego se negó a identificarse, desobedeció las órdenes policiales y ofreció resistencia antes de ser reducido.

El aprehendido fue identificado como Maximiliano Ever Dellanegra. En el procedimiento se secuestró el arma blanca y se iniciaron actuaciones por desobediencia, resistencia a la autoridad e infracción al artículo 42 de la Ley 8031.

Ya en la dependencia policial, los efectivos verificaron que el imputado había sido notificado el pasado 9 del corriente de una medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Bahía Blanca, que le prohibía mantener contacto y cesar los actos de perturbación hacia un vecino.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N° 15 y del Juzgado Correccional de turno.

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