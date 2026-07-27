Excanciller Taiana presenta declaración de repudio a “injurias” de Milei contra Lula

El exministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, presentó este lunes un proyecto de declaración en la Cámara Baja para repudiar las expresiones que el presidente Javier Milei pronunció contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita a Brasil el fin de semana.

“Sus declaraciones dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina, por la manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado, en violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, opinó Taiana a través de X, al anunciar la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados.

El excanciller describió las declaraciones de Milei como “gravísimas expresiones” y consideró que “la afrenta y los agravios al Gobierno de Brasil en su propio país ponen en riesgo los lazos históricos de hermandad y cooperación estratégica entre ambas naciones”.

El proyecto presentado expresa el “enérgico repudio a los hechos y a las calumnias e injurias violentas” dirigidas por Milei contra Lula y contra al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años por golpismo.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente), el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y le recriminó “diseminar el socialismo” en América Latina y haber llevado a Brasil hacia una crisis fiscal.

También insultó al juez De Moraes, al que llamó “basura calva” mientras se quejaba de la decisión del magistrado de negarle autorización para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

El Gobierno brasileño respondió por la vía diplomática. Llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

El proyecto presentado por Taiana advierte que las declaraciones de Milei y su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro “constituyen una grave afectación de las relaciones diplomáticas bilaterales y de la política exterior de la nación”, al tiempo que cuestiona la participación en el acto del Partido Liberal del canciller argentino, Pablo Quirno, y del cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler.

“La preocupación resulta aún mayor si se considera la importancia estratégica que Brasil posee para la Argentina, siendo el principal socio comercial de nuestro país y el principal destino de las exportaciones industriales argentinas”, añade el texto.