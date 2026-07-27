Aumentó el abandono de perros en México, Argentina y Brasil tras la pandemia

México, Brasil y Argentina registraron un aumento del 20 % anual en el abandono de perros desde la pandemia de la covid-19, lo que representa un problema de salud pública en estos países, según indicaron desde el Refugio Omeyocan en Ciudad de México.

De acuerdo con la organización, México encabeza este listado y enfrenta una de las mayores crisis de abandono animal en el mundo con una cifra cercana a los 18 millones de canes abandonados.

Dhamar Bonilla, directora del Refugio Omeyocan, indicó que según estimaciones del Congreso de la Ciudad de México, alrededor de 500.000 perros y gatos son abandonados cada año, lo que representa un desafío para la salud pública y el bienestar animal.

Bonilla hizo énfasis en la diferencia que hay entre los perros abandonados y los callejeros. “Un perro abandonado sufrió el rechazo directo de una familia o dueño, mientras que el término perro sin hogar o callejero es más amplio e incluye a los nacidos en la calle que nunca conocieron una casa”, explicó.

En ese contexto, México ocupa el primer lugar de América Latina en número de perros callejeros. Según la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de México, de los 28 millones de perros existentes en el país, el 70 % vive en la calle.

Informes de laboratorios como Boehringer Ingelheim señalan que Brasil y Argentina concentran las poblaciones de mascotas más grandes de Suramérica.

Los estudios indican que, mientras Brasil posee la segunda población canina sin hogar de la región, Argentina registra altas tasas de tenencia de animales de compañía por hogar con cerca de 16 millones de perros, lo que extrapola un volumen alto de abandono en números absolutos debido al tamaño de sus poblaciones humanas.

Factores como la reproducción sin control, el incremento en el costo de vida y la falta de esterilización han contribuido a esta problemática.

México, Argentina y Brasil concentran alrededor de 50 millones de perros en situación de calle, lo que convierte a la región en una de las más afectadas del mundo por este fenómeno.