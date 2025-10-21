Exdirector del Banco Central advirtió que Argentina perdió su hoja de ruta económica

El exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Enrique Szewach, indicó este martes que el gobierno de Javier Milei actuó con lógica de emergencia durante su primer año, pero advirtió que “en un año electoral es difícil sostener ese plan”.

Según explicó, el país necesita una nueva hoja de ruta que incluya producción, infraestructura y una mejora del sistema previsional.

“El problema es la herencia recibida y el desastre que es la Argentina”, señaló por radio Del Plata, al también que criticó la falta de cumplimiento del acuerdo con el FMI.

“En abril se firmó un buen programa, pero al otro día se dejó de cumplir y se perdió la hoja de ruta”, expresó.

Sobre el vínculo con Estados Unidos, Szewach consideró que el apoyo fue “inédito” y respondió a una dinámica interna de la política norteamericana.

“Cuando destinan fondos a otra cosa, las voces opositoras aparecen”, explicó.

Además, destacó que el presidente estadounidense eligió a la Argentina como único aliado relevante en América Latina. “Para Trump es importante tener fuerza en la región y bajarle el peso a China”, agregó.

El economista también analizó los liderazgos de ambos mandatarios. “Es difícil analizar a los gobiernos de Trump y Milei porque ambos mandatos son inéditos, muy particulares”, sostuvo.

“A Milei se lo puede explicar más fácilmente porque los problemas son más conocidos, pero Donald Trump es muy complicado”, sostuvo.

Respecto al mercado cambiario, advirtió que está distorsionado y que Argentina necesita dólares y “el único que los tiene es Estados Unidos”, dijo.

Szewach cuestionó la falta de presupuesto nacional y afirmó que “Argentina no tiene presupuesto hace dos años. Eso es lo que determina los planes de la sociedad. Hay que evaluar todos los planes juntos, no de a uno”.

Finalmente, pidió gobernar con leyes y construir un programa integral. “Hasta que no se recomponga el rumbo, seguiremos a los tumbos”, concluyó.