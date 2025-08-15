viernes, agosto 15, 2025
Nacionales

Farmacias de Río Negro deberán exhibir un QR con precios de medicamentos

De La Bahía Noticias

Las farmacias de la provincia de Río Negro deberán exhibir un código QR visible para que los consumidores puedan escanearlo y conocer al instante el precio y las distintas presentaciones de los medicamentos, con el objetivo de garantizar un consumo más informado y transparente.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Industria y Comercio, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y representantes de las cámaras farmacéuticas FEFARA y COFA.

El objetivo es avanzar en la aplicación obligatoria del código QR, que permitirá consultar la lista de medicamentos disponibles para la venta.

La Agencia de Recaudación de la provincia, a través de su área de Defensa del Consumidor, será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la fiscalización de la implementación de la medida, que permitirá a los usuarios consultar precios actualizados, presentaciones y alternativas desde el celular, fortaleciendo la transparencia y el derecho a la información.

Comentarios

You May Also Like

Deuda: Diputados trata el proyecto en comisiones, con la presencia de funcionarios de Economía

Debora Pedreira

El Gobierno sembró casi 72% de soja en tierras de las Fuerzas Armadas

De La Bahía Noticias

Alerta amarilla por nevadas en cordilleras de Catamarca, La Rioja y San Juan y por frío en Chubut

De La Bahía Noticias