Farmacias de Río Negro deberán exhibir un QR con precios de medicamentos

Las farmacias de la provincia de Río Negro deberán exhibir un código QR visible para que los consumidores puedan escanearlo y conocer al instante el precio y las distintas presentaciones de los medicamentos, con el objetivo de garantizar un consumo más informado y transparente.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Industria y Comercio, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y representantes de las cámaras farmacéuticas FEFARA y COFA.

El objetivo es avanzar en la aplicación obligatoria del código QR, que permitirá consultar la lista de medicamentos disponibles para la venta.

La Agencia de Recaudación de la provincia, a través de su área de Defensa del Consumidor, será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la fiscalización de la implementación de la medida, que permitirá a los usuarios consultar precios actualizados, presentaciones y alternativas desde el celular, fortaleciendo la transparencia y el derecho a la información.