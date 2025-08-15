viernes, agosto 15, 2025
Hoy se realizarán cortes de calles en Bahía Blanca por obras de reencarpetado y fresado

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca anunció que hoy se realizarán cortes en el tránsito vehicular por diversos motivos.

De 8 a 12: corte total en Vieytes y Charlone y en Mendoza y Güemes por obra de fresado y reencarpetado. Los trabajos se efectuarán en la bocacalle de Vieytes y Mendoza.

De 9 a 17: corte total en General Paz 400 por tareas previstas por la empresa EDES.

De 12 a 16: corte total en San Juan y Estomba y en Zelarrayan y Perú, también por tareas de fresado y reencarpetado. Se trata de la continuidad de las tareas en Vieytes y Mendoza.

