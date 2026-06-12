Femicidio de Agostina: crece la hipótesis de un crimen para ocultar otro

El abogado de la familia materna de Agostina Vega, la adolescente cordobesa asesinada hace tres semanas, Carlos Nayi, aseguró que el proceso judicial se encamina hacia un “esclarecimiento definitivo” del suceso y destacó que ya existe un autor materialmente responsable identificado.

Además, dijo que se investiga a otras personas que habrían actuado como “herramientas de trabajo” para encubrir el hecho.

La querella sostiene que la causa cuenta actualmente con un caudal probatorio “copioso y potente” para fundar una condena. El expediente transita ahora por la recolección de pruebas finales que ratifiquen la responsabilidad de los imputados.

Respecto a la situación de Florencia, madre de Agostina, se informó que recibió el alta médica pasado el mediodía del jueves. Tras permanecer internada, ya se encuentra en su domicilio acompañada por sus familiares directos.

El diagnóstico actual de la mujer es de “shock postraumático agudo profundo”, producto de la tragedia vivida. Los profesionales médicos han indicado un estricto aislamiento de redes sociales y medios de comunicación.

“Es muy difícil levantarse desde una tragedia tan tremenda”, señaló Nayi sobre el proceso de recuperación de la familia. El abuelo de la niña y el resto del entorno también reciben asistencia ante el impacto del caso.

La querella sostiene que la principal hipótesis del móvil del crimen es el “criminis causa”. Según esta línea, el asesinato se habría producido para lograr la impunidad o para ocultar un delito previo.

“La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, afirmó el abogado. Bajo este análisis, otras teorías como el ajuste de cuentas o temas vinculados a drogas han perdido fuerza exponencialmente.

La investigación sugiere que la víctima fue captada en dos tramos mediante engaños y mentiras. Posteriormente, esa situación derivó en una privación ilegal de la libertad y el posterior desenlace fatal. (La Voz)