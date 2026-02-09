Feriados nacionales por Carnaval: qué ocurre con los empleados de comercio

La Asociación de Empleados de Comercio (AEC) informó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero, con motivo del Carnaval, son feriados nacionales.

Recordó que los comercios pueden abrir sus puertas, pero los trabajadores no están obligados a prestar tareas.

En caso de no concurrir, no corresponde el descuento del día.

“Si el empleado decide trabajar, la jornada debe abonarse como feriado nacional, según lo establece la legislación vigente”, explicó el gremio.