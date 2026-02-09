lunes, febrero 9, 2026
Locales

Confirman cuándo inician las actividades de la Escuela de Fútbol del club La Armonía

De La Bahía 915

El Club Deportivo La Armonía informó el inicio de actividades de su Escuela de Fútbol.

Los entrenamientos comenzarán a partir del 2 de marzo y se desarrollarán en la sede ubicada en Don Bosco 2350.

Las categorías 2017, 2020 y 2021 entrenarán los días lunes y miércoles, mientras que las categorías 2018 y 2019 lo harán martes y jueves, en el horario de 17:45 a 19.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2916 42 0473.

