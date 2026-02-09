La emotiva explicación de Matías Pellegrini por su festejo en el gol ante Boca

Con un doblete de Matías Pellegrini, Vélez le ganó 2 a 1 a Boca, que descontó a través de Iker Zufiaurre.

Luego de la victoria del Fortín, el mismo Pellegrini, quien fue una de las máximas figuras del encuentro, habló con ESPN y allí además de mostrar su felicidad por la victoria dejó una emotiva confesión, ya que reveló que sus goles fueron dedicados a un familiar que falleció días atrás.

“El festejo fue para mi tío que se nos fue esta semana que pasó y para mi familia. Muchos son bosteros, él también lo era, así que deben estar contentos por un lado y también me deben haber puteado un poquito”, inició el delantero de 25 años respecto a su especial dedicatoria.

Siguiendo por la misma línea, concluyó: “Se lo dedico a él que siempre me acompañó, tenía una relación especial conmigo, y a toda mi familia que no la hemos pasado bien. También es para mi novia que hoy es su cumpleaños”. (Bolavip)